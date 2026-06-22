5人組グループ・KEY TO LITの岩崎大昇（※崎＝たつさき）が、23日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』知らないとヤバい！危険生物スペシャル」（後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】カワイイ！目を細めて笑う山田涼介スタジオでは、ゲストが生き物にまつわる体験をトークする。「蚊にすごく刺されやすい」という岩崎は、小学生時代の合宿で顔を集中的に刺されたという衝撃体験を披露する。さらに、ライブ