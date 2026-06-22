ABCテレビは8月5日に「第108回全国高等学校野球選手権大会」が開幕するのに伴い、7月22日から地方大会を伝える『甲子園への道』を放送する。そのキャスターに寺田健人アナと新人の瀧口美咲アナが務めることが、きょう22日に発表された。【写真】2人そろって応援団のポーズ！枝廣二葉アナ＆瀧口美咲アナ関西地区で深夜に放送される同番組。代表校49校が決定するまで、試合結果だけでなく、注目校や注目選手を徹底取材する。キャ