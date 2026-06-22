ホンダが開発を中止したEVシリーズ「Honda0（ゼロ）」の「SUV」のプロトタイプ日米欧の大手自動車メーカーの電気自動車（EV）戦略見直しに伴う損失が、直近の1年間で少なくとも計約11兆9700億円に上ることが22日、共同通信のまとめで分かった。米国などでのEV普及の伸び悩みから、開発中止や生産体制変更で損失が発生。巨大な自国市場を強みにEV量産で先行する中国勢との差は広がりそうだ。損失額を公表している社の分を集計