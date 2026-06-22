「大山メロン」の査定会で出来栄えを確認する関係者＝22日午前、鳥取県大山町鳥取県西部の特産品「大山メロン」の出来栄えを確認する査定会が22日、同県大山町の集荷施設で行われた。JA鳥取西部によると、実の大きさはやや小ぶりながら糖度は例年以上といい、7月末まで県内の他、近畿地方の市場に約4700ケース、およそ24トンが出荷される。査定会ではJA関係者が、持ち込まれた主力品種の「タカミメロン」の表面の網目模様や形