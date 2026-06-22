女優の広瀬すず（28）が22日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「わーい28さーい」と書き出した広瀬。大きなバースデーケーキを抱えた写真を披露した。「楽しい一年になりますように」とコメントし「たくさんのお祝いをありがとうございまーす！」と感謝を添えた。ファンからは「すっかり綺麗な大人の女性になりましたね」「すずちゃんの可愛すぎるお顔、天使のような声、運動神経、性格全てが大好きです