ずっと一緒に成長してきた年子のわんこと男の子。お互いに愛が止まらない光景が話題を呼び、投稿は12.9万回再生を突破。優しくあたたかな投稿には「どちらも愛おしい」「お顔似てる♡」「尊すぎて泣ける」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：男の子が生まれてからずっと『犬と一緒に過ごした』結果…お互いに愛が止まらない『素敵すぎる記録』】 わんこと男の子の愛おしい日々の記録 今回ご紹介