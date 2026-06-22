強盗被害を自作自演し警察の業務を妨害した罪で有罪判決を受けた消防職員の男が、今月１８日付で失職していたことがわかりました。 失職したのは、西村山広域行政事務組合消防本部総務課（事件当時は朝日分署長）の５０代の男性職員です。 男性職員は今年２月に、強盗事件を自作自演し、警察官およそ１７０人に不要な捜査などを行わせ、業務を妨害した偽計業務妨害の罪で、拘禁刑１年、執行猶予３年の有罪判決を受けました。 西