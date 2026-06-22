元タレントの田代まさしさん（６９）が、娘への感謝をつづった。父の日の２１日にインスタグラムで「今日、父の日娘の小夏から父の日のプレセントを頂きました」と２ショットをアップ。「真面目に頑張っているとこんな日が来るんだね〜！なっちゃんありがとう」と記し、「＃父の日＃娘よ＃がんばるよ＃田代まさし＃マーシー」とハッシュタグを添えた。フォロワーからは「素敵ですね」「素敵な親子関係」「素敵な