中国電力が山口県上関町で計画している使用済み核燃料の中間貯蔵施設を巡り、同町に隣接する同県柳井市の市議会厚生常任委員会は22日、計画反対決議を求めた請願について、賛成多数で「採択すべきだ」とした。29日の本会議で可決すれば、周辺自治体では昨年3月の田布施町議会に次いで二つ目の反対決議となる。施設の受け入れ可否を決めるのは上関町だが、建設に伴って道路の整備や森林の造成をする場合、県知事の許可が必要と