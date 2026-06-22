中期経営計画の修正に関する各社の発表資料数年先の経営目標を盛り込んだ「中期経営計画（中計）」を巡り、撤回を含む修正に踏み切った上場企業が1〜5月で159社に上り、前年同期から26％増えたことが大和総研の調べで22日分かった。集計を開始した2018年以降、この期間で最多になった。中東情勢の混迷や物価高で経営環境が大きく変化していることが背景にある。中計は売上高や利益の目標数値を掲げ、達成のための具体的な道筋