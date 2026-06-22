和歌山競輪のF1は23日に開幕する。22日は前検を実施した。一丸尚伍（34＝大分）は後輩の存在を励みにする。弟子の沢田桂太郎（28＝大分、129期）がルーキーシリーズの3場所目、熊本で優勝した。ただ、3場所の計9走で1着は最後の決勝のみ。在所ナンバー1として満足いく結果ではなかったことは想像に難くない。一丸は「本人はロード練習をメインにやっていたようで。今は本格的なデビューに向けてバンクで練習しているみたい」と