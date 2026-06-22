全日本大学野球連盟は２２日、７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表２８人を発表した。候補５０選手が参加し、神奈川・平塚市内で３日間行われた選考合宿がこの日で終了。選出された青学大・鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）は２０２５年の日米大学野球選手権大会の代表にも選出されており、２年連続の選出。「まずは自分の経験を