◇プロ野球ファーム・リーグ 西地区 阪神ーオリックス（7月18日、SGL）プロ野球・阪神は22日、7月18日にSGLで開催するファーム・オリックス戦に俳優・松谷鷹也さんがゲスト来場することを発表しました。松谷さんは、映画やドラマ、舞台を中心に活躍。阪神に在籍するも28歳の若さでこの世を去った横田慎太郎さんの生涯を描いた映画『栄光のバックホーム』(2025年公開)では、横田さんの役を演じ、第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を