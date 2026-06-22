サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会で2戦連続ゴール中の日本代表MF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）と同姓で、アイドルグループ「SUPER☆GiRLS」の鎌田彩樺（あやか、23）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。チュニジア戦のパブリックビューイングを訪れた様子を投稿した。「日本vsチュニジア初めてのパブリックビューイング行ってきたよ〜」と報告し、日本代表の青いユニホーム姿を公開した。4−0の勝利に加え、