体調が悪いとき、「大病院のほうが検査も設備も整っていて安心」と考える人は少なくありません。しかし、紹介状なしで一定規模以上の大病院を受診すると、通常の医療費とは別に選定療養費がかかることがあります。 結果として、近所のクリニックや町の病院を先に受診するより高くつく場合があります。もちろん、重い症状や緊急時は大病院を受診すべきですが、軽い症状や慢性的な不調では、まず身近な医療機関に相談するほう