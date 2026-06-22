離婚を考え始めた夫婦が財産について話し合う中で、「配偶者名義の口座にまとまった貯金があることが分かった」というケースは珍しくありません。 特に、一方が働き、もう一方が専業主婦（主夫）として家計を管理していた場合、「そのお金は自分の給料から貯めたものなのだから、自分にも権利があるのではないか」と疑問に思う人もいるでしょう。 しかし、離婚時の財産分与では、単純に口座の名義だけで財産の