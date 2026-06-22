バンド「シベリアンハスキー」のボーカル、ユ・スヨンさんがこの世を去って、12年が経った。ユ・スヨンさんは2014年6月22日、自宅で発見された。【画像】整形失敗で“うつ病”、亡くなった韓国女優享年36。生前、うつ病を患っていたという。訃報を受け、シベリアンハスキーは「ユ・スヨンさんが6月22日にこの世を去りました。愛する父と祖母のもとへ旅立ちました。彼女が家族のもとで安らかに眠れるよう祈ってください」と伝えた。