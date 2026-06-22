【モデルプレス＝2026/06/22】元体操日本代表でタレントの田中理恵が、6月22日までに自身のInstagramストーリーズを更新。長女との2ショットを公開した。【写真】39歳元体操女子「雰囲気似てる」8歳娘との仲良し親子ショット◆田中理恵、長女との2ショット披露田中は「娘との時間 ほんと大事だよね〜」とコメントを添え、写真を投稿。まとめ髪姿でボーダー柄のカットソーを着用した自身と、黒いトップス姿で目元をサングラスのスタ