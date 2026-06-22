【モデルプレス＝2026/06/22】女優の篠田麻里子が6月21日、自身のInstagramのストーリーズを更新。自宅で開催したホームパーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】再婚の40歳元AKB「盛り付けプロ級」ラザニア・サラダなどズラリのホームパーティー◆篠田麻里子、ホームパーティーのメニュー公開篠田は、テーブルの上に並べられた料理の写真を投稿。大皿にたっぷりと盛られた唐揚げをはじめ、ラザニアやエビとブロッコ