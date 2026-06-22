【9月発売予定 モデル】 6月22日 公開 ハセガワは、9月に発売を予定しているカーモデルの新商品を公開した。 9月には、1974年仕様のセリカLB 2000GTを再現したモデル「トヨタ セリカ LB 2000GT （1974）」やホワイトカラーのスープラを1/24スケールでキット化した「トヨタ スープラ A70 2.5GTツインターボ R 1991 “ホワイトカラー”」、1991年JTC