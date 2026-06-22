建設が進む外環道（関越道～中央道～東名高速）区間。大深度地下制度を活用した道路初の事例だ。都心新宿線も同じ制度で検討された。 「都心新宿線」は新宿と東京を直結する「地下高速」 「都心新宿線」の構想ルート。甲州街道と内堀通りをトレースし、多摩新宿線と都心臨海線（いずれも構想線）に直通する。 東京都心の二大拠点である新宿駅エリアと東京駅エリア。しかし、両エリアを直接結ぶ高速道