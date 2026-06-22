(C) BS-TBS, INC. All rights reserved. 伊集院光が“何かを愛しすぎてしまった人”が作った博物館を訪問し、偏愛の世界に触れるBS-TBS番組「伊集院光の偏愛博物館(ミュージアム)」。6月26日23時からは、東京・市谷柳町の「ナカミチ館」を採り上げる。 「ナカミチ館」では、かつて存在した高級オーディオメーカー「Nakamichi」の機器が約100台展示されており、すべてが実働状態で保存され、実際に