山形県東根市にあるJR東根駅の駐輪場で他人の自転車を盗んだ疑いで22日、自称会社員の23歳の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは本籍・山形県庄内町で住所不定の自称会社員・阿部仁容疑者（23）です。村山警察署の調べによりますと、阿部容疑者は20日午前6時20分ごろから21日午後11時30分ごろまでの間、東根市宮崎3丁目にあるJR東根駅の駐輪場に止めてあった自転車1台、5000円相当を盗んだ疑いです。盗まれた自転車は