夏の訪れとともに楽しみになる、果汁工房果琳の人気季節限定メニュー『とろける桃のスムージー』が2026年6月23日（火）より登場♡毎年多くのファンを魅了するこのスムージーは、旬を迎えた桃のおいしさをダイレクトに味わえる特別な一杯です。果物専門店ならではのこだわりが詰まった、夏だけの贅沢な味わいをチェックしてみましょう。 旬の桃をまるごと楽しむ一杯 とろける桃のスムӦ