【FIFAワールドカップ2026】ベルギー代表 0ー0 イラン代表（日本時間6月22日／ロサンゼルス・スタジアム）【映像】一発退場招いた痛恨プレー（実際の様子）ベルギー代表のDFネイサン・ンゴイが、ミスから一発退場となった。痛恨のプレーにファンたちから厳しい声が上がっている。ベルギーは日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026のグループG第2節でイラン代表と対戦。初戦のエジプト戦を1ー1のドローで終えており、決勝トー