Berryz工房（無期限活動停止中）のタレント・夏焼雅（33）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、徳永千奈美さん（34）が登場した。【動画】徳永千奈美さん、11年ぶりにメディア出演夏焼雅と貴重トーク続々メンバー対談の第2弾で、夏焼は自身のインスタグラムで「今回はなんと…徳永千奈美が遊びに来てくれたよ〜」「千奈美のメディア出演はまさかの11年ぶり!!私もびっくりでした」と呼びかけ、貴重な共演が実現した