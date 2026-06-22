人間の等身大の人形の骨組みに10億円相当の金を隠して中国から密輸しようとしたとして、金の密輸グループの男女6人が逮捕されました。【映像】連行される密輸グループの容疑者ら中国籍の周建軍容疑者（46）ら6人は1月、仲間と共謀して中国から金およそ50キロ、10億円相当を密輸しようとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、周容疑者らは人間の等身大の人形の骨組みの中に円柱状にした金を隠していて航空貨物で「