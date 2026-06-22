中東情勢を受けたシンナーの供給不安を解消しようと、メーカーが卸を介さずに直接販売する取り組みが始まります。【映像】物流倉庫に納品されるシンナー缶物流倉庫には次々とシンナーが納品されました。福田伊緒梨実況「大型トラックに積まれていたシンナー缶がフォークリフトを使って積み下ろされています」千葉県にある倉庫には、720缶の塗料用のシンナーが届きました。中東情勢によるシンナーの供給の混乱が続くなか、