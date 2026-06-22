あす23日の広島戦（マツダ）に先発予定の巨人・戸郷翔征投手が22日、川崎市のジャイアンツ球場で調整した。前回10日の楽天戦では24年8月14日の阪神戦以来となる完封勝利を果たしており「完封した後のいい気持ちでできましたし、そういう意味では凄くいい時間が過ごせたかなと思います。いい形で試合に入れたらなと思います」と再びの好投を見据えた。まさに“鬼門”マツダに立ち向かう。昨年4月11日には3回1/3で10安打を浴び