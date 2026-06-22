南米コロンビアの大統領選挙の決選投票で、アメリカのトランプ大統領が支持する右派の候補が僅差で左派の候補を破り、勝利を宣言しました。【映像】コロンビア大統領選挙で勝利したデラエスプリエジャ氏コロンビアで21日、大統領選挙の決選投票が行われ右派の弁護士、デラエスプリエジャ氏（47）が、左派でペトロ大統領の後継候補のセペダ上院議員（63）を僅差で破り勝利を確実にしたと地元メディアが伝えました。デラエスプ