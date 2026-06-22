女優の永作博美（55）が22日、インスタグラムを更新。元JUDY AND MARYの歌手YUKI（54）との突然の再会を明かすとともに、過去のツーショットを公開した。永作は「うわーびっくりした。。ユキちゃんに会った。うわっわわわわ」と、ネット上ではかねて“似ている”とも話題になっていたYUKIと遭遇したことを報告。「しかもここで会うかー!?!?!！って!?…えーここ!?二人して爆笑」と思わぬ場所での再会となった驚きをつづるとともに、