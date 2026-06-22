「昨日の通院で2年かけて5%ぐらい積み上がった信頼がマイナス500%になり、朝から1日中見下ろされてます いつ部屋に行ってもエアコンの上から凄い形相でにらんでる」【写真】あああ、そんなところに…（泣）エアコンの「上」に籠城した紬ちゃんそんなコメントとともに投稿された写真が、Xで注目を集めました。写っているのは、元保護猫の「紬（つむぎ）」ちゃん（5歳・女の子）。エアコンの上のわずかなスペースに身を潜め、こちら