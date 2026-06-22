中国で最近、ネット配車サービスの運転手が自動運転（L2級の補助運転）を利用しながら居眠りをしたり、スマートフォンをいじったりしているニュースがネット上で拡散され、大きな話題を巻き起こしています。乗客が提供した映像によると、6月14日夜、乗客が中国南部の広東省湛江市から深セン市へ向かうネット配車サービスを利用した際、運転手が自動運転を使って居眠りをしたり、スマートフォンをいじったりしており、運転中にもハ