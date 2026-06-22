夏の必須アイテムの意外な落とし穴2026年も6月後半に差し掛かり、1日の最高気温が25℃以上になる「夏日」も増えています。夏を迎えたこの時期からは、駐車しているクルマの内部は予想以上に高温になり、乗り込む際に不快な熱気を感じることがあります。【画像】すげえぇぇ！ これが暑い車内を「最速で冷やす方法」です！（19枚）こうした時期のドライブで役立てたいのが、フロントガラスに設置する「サンシェード」です。