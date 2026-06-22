フィギュアスケート女子の中井亜美さんが始球式に登場21日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-楽天戦の始球式に、フィギュアスケート女子の中井亜美さんが登場。体全体を使った躍動感あふれるフォームから投じた一球は、ワンバウンドで捕手のミットに収まった。アスリートらしい投球が「とても華やかで素敵」と話題を集めている。この日の一戦は「ALL FOR CHIBA」として開催。中学から千葉県に拠点を移し、ミラノ・コルテ