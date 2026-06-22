［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦し、４−０で圧勝を飾った。１トップの上田綺世が２点、２シャドーの鎌田大地と伊東純也が１点ずつと攻撃陣が結果を残したなか、右ウイングバックで出場した堂安律は、むしろ守備で奮闘。粘り強いディフェンスで右サイドを死守した。