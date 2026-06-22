日本代表が北中米ワールドカップで刻んだ“新たな歴史”が注目を集めている。森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦。４−０の快勝を収め、今大会初白星を挙げた。この圧巻のパフォーマンスに、国際サッカー連盟（FIFA）が反応。６月22日に公式Xを更新し、「日本にとっての歴史、そしてアジアサッカー連盟にとっても歴史的な瞬間！ ワールドカップにて１