新潟アルビレックスＢＢは、デビン・オリバー(Devin Oliver) 選手との2026-27シーズンの選手契約(新規)が決定したと発表しました。 【デビン・オリバー(Devin Oliver)選手】 ■背番号 5 ■ポジション SF ■生年月日 1992年7月2日 ■出身地 アメリカ合衆国 ■身長 203cm ■体重 102kg ■出身校 デイトン大学 ■経歴 2014-15 Limburg United（ベルギー） 2015 Maccabi Kiryat Gat（イスラエル） 2016 Roue