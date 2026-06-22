中東情勢を受けて供給の目詰まりが続くシンナーについて、メーカーが現場の工務店などに直接販売する仕組みが23日から始まります。22日、千葉県にある倉庫には、化学メーカーから塗料用のシンナー720缶が届きました。現場の工務店などが国土交通省の窓口に相談を行い、供給不足が確認されれば、通販大手アスクルのサイトを通じて23日から注文できるようになるということです。シンナーをめぐっては、中東情勢の悪化以降、住宅産業