俳優の寺島しのぶ（53）が22日、自身のインスタグラムを更新。父親で歌舞伎役者の七代目 尾上菊五郎（83）との幼少期の頃の2ショットを公開した。【写真】「ノスタルジック」寺島しのぶが公開した父・尾上菊五郎との“貴重”な2ショット前日21日は“父の日”。写真には、尾上に抱っこされた寺島や、芝生でじゃれ合う2人の姿などが収められており、あどけない表情を見せる寺島に、愛おしそうに目線を向ける尾上の姿が印象的だ。