ギャバード国家情報長官＝5月27日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは21日までに、ギャバード国家情報長官が長年にわたり、ハワイを拠点とする宗教団体の指導者の影響下にあった可能性があると伝えた。私的なやりとりを含む大量の内部文書を分析したとし、宗教指導者が政治活動に関与していた疑惑を指摘している。国家情報長官は中央情報局（CIA）などの情報機関を統括する要職。政権幹