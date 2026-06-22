俳優鈴木福（22）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にVTR出演。この日のゲスト亀梨和也（40）について語った。鈴木は7歳のころ、25歳だった亀梨と日本テレビ系ドラマ「妖怪人間ベム」で共演した。鈴木は「肌（スキンケア）頑張ってるって話は聞いたことありますね」と語り「（亀梨が）『おじさんだからさ』って言ってたけど、さらに奥のプライベートっぽいところはYouTubeとかで公開されてるので」