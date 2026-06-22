人気ロックシンガーのロッド・スチュワートが１９日（日本時間２０日）のユタ州ウェストバレーシティ公演の最中、ステージ上で気絶しそうになったため、コンサートを一時中断して酸素ボンベを治療を受けた。回復後はイスに座ってコンサートを続けた。米芸能ニュースサイト「ＴＭＺ」が２１日、報じた。８１歳になるロッドは現地のユタ・ファースト・クレジット・ユニオン・アンフィシアターで行われたコンサートでパフォーマン