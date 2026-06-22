バスケットボールＢリーグ・レバンガ北海道の小川嶺会長が２２日、新アリーナの建設候補地が４か所に絞られたことを明かした。苗穂、中島公園、真駒内と、もう１か所は非公表だという。来年3月末までに方向性を固める。この日は、折茂武彦社長、横田陽ＣＥＯとともに札幌市の秋元克広市長を表敬訪問。その後取材に応じ、報道陣の前で建設候補地を明かした。レバンガは、２０２５―２６シーズンでＢリーグ創設後初の勝ち越