デスクワークやスマホの見すぎで、背中が丸まりがち……。そんな人におすすめなのが、郷ひろみさんの専属トレーナー・吉田直輔さんに教わる、1日1分の簡単ストレッチ。背中から体側にかけてぐーんと伸びて、凝り固まった上半身がすっきり。家事や仕事の合間にもぴったりです。1日1分「背中すっきり」ストレッチのやり方➀ 正座の姿勢から両足を左にくずし、おしりを床につけて横座りになる。右足裏を左足のももにくっつけ、