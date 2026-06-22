【モデルプレス＝2026/06/22】モデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が21日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースを合わせたコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】キムタク娘「スタイル抜群で目を引く」美脚際立つミニスカ街中ショット◆Koki，、美脚眩しいミニワンピコーデ公開Koki,は、路上や室内で撮影されたショットを投稿。ボヘミアン風の総柄のミニワンピースに黒いショートブーツを合わせた