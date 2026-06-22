【モデルプレス＝2026/06/22】女優・モデルの杏が21日、自身のInstagramを更新。手書きのイラストを公開し、反響を呼んでいる。【写真】40歳有名女優「上手すぎてビックリ」“意外な”猛暑の過ごし方描いた直筆イラスト◆杏、猛暑の過ごし方をイラストで紹介杏は、「暑いよーーーーーーーーー！！！！！ 学校も休校になりました 」とつづり、自筆イラストで猛暑の過ごし方を紹介。「パリ 今年も猛暑です 約40℃ クーラーなし」と