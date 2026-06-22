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アジア株米イラン和平に一歩前進も、トランプ米大統領はあれから沈黙 東京時間14:08現在 香港ハンセン指数 23630.53（-294.28-1.23%） 中国上海総合指数 4098.01（+7.53+0.18%） 台湾加権指数 47742.69（+1277.49+2.75%） 韓国総合株価指数 9029.43（-22.99-0.25%） 豪ＡＳＸ２００指数 8820.30（-8.37-0.09%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77239.25（+436.35+0.57%） アジア株は