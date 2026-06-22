東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（6月）10:00 結果3.00% 予想3.00%前回3.00%（1年) 結果3.50% 予想3.50%前回3.50%（5年) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 イラン外相「レバノン戦争終結に向けて大きな進展見られた」 石油および石油化学製品の輸出は免除される イラン復興開発計画が開始、一部資産