東京・江東区の住宅兼会社事務所に押し入り金品を奪おうとしたとして男4人が逮捕された事件で、新たにリクルーターとみられる男が逮捕されました。警視庁によりますと、職業不詳の沼田海翔容疑者は、ことし3月、仲間と共謀して江東区の住宅兼会社事務所に押し入り、住宅にいた夫婦に暴行を加え、金品を奪おうとした疑いが持たれています。この事件では、すでに実行役として男4人が逮捕されていて、スマートフォンの解析や防犯カメ